Кейт Миддлтон одним жестом доказала, что не носит парик
© GEORGE ROGERS/SIPA/Sipa Press Russia/East News
Кейт Миддлтон после обрушившегося на нее хейта из-за новой прически и цвета волос доказала, что не носит парик.
Напомним, принцесса Уэльская появилась на мероприятии в Музее естествознания в Лондоне с медовым блондом и необычно густыми длинными локонами. Пользователи Сети сразу же заподозрили, что у Кейт случился рецидив рака, поэтому ей пришлось воспользоваться искусственными прядями. Жена принца Уильяма решила не выступать с опровержениями, но поспешила развеять слухи другим способом.
Во время посещения фабрики Marina Mill в Какстоне принцессе предложили встать за станок трафаретной печати. Кейт воспользовалась моментом и перед многочисленными представителями СМИ скрутила распущенные волосы в узел на затылке без использования заколок и шпилек.
Пользователи сразу же заподозрили, что этот момент был тщательно срежиссирован заранее. Таким образом Миддлтон доказала, что не носит парик.
«Нет ничего, что эта женщина не могла бы сделать идеально», - приводит портал AmoMama комментарии в Сети.
Напомним, 22 марта 2024 года супруга принца Уильяма сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре Кейт Миддлтон рассказала, что успешно завершила лечение, а в январе 2025 года объявила о ремиссии.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон болезненно восприняла критику, обрушившуюся на нее после выхода в свет с новым цветом волос. 6 сентября принцесса появилась на женском чемпионате мира по регби в привычном всем образе брюнетки. Кроме того, ее волосы стали значительно короче.