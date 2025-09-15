Кейт Миддлтон одним жестом доказала, что не носит парик

Кейт Миддлтон после обрушившегося на нее хейта из-за новой прически и цвета волос доказала, что не носит парик.

Напомним, принцесса Уэльская появилась на мероприятии в Музее естествознания в Лондоне с медовым блондом и необычно густыми длинными локонами. Пользователи Сети сразу же заподозрили, что у Кейт случился рецидив рака, поэтому ей пришлось воспользоваться искусственными прядями. Жена принца Уильяма решила не выступать с опровержениями, но поспешила развеять слухи другим способом.

Во время посещения фабрики Marina Mill в Какстоне принцессе предложили встать за станок трафаретной печати. Кейт воспользовалась моментом и перед многочисленными представителями СМИ скрутила распущенные волосы в узел на затылке без использования заколок и шпилек.

Пользователи сразу же заподозрили, что этот момент был тщательно срежиссирован заранее. Таким образом Миддлтон доказала, что не носит парик.

«Нет ничего, что эта женщина не могла бы сделать идеально», - приводит портал AmoMama комментарии в Сети.