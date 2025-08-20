«Не зря я освящал кабинет»: Хинштейн прокомментировал решение Смирнова заключить сделку со следствием

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал сообщение о том, что экс-глава региона Алексей Смирнов заключил сделку со следствием по уголовному делу о растрате. Политик в этой связи заявил, что не зря освятил кабинет после ухода с поста предыдущего губернатора.

Соответствующий комментарий появился в его Telegram-канале 20 августа.

Хинштейн написал: «Что ж, не зря я, значит, освящал свой кабинет. Сделка со следствием - означает полное признание вины».

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов заключили досудебное соглашение и будут сотрудничать со следствием по делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Оба признали вину. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Ущерб бюджету составил более 1 млрд рублей.

Ранее Хинштейн рассказывал, что после ухода Смирнова освятил кабинет. Он выражал надежду, что после процедуры оттуда «исчезло все черное, что было».