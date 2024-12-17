«Не понаслышке знаю»: Хинштейн отреагировал на то, что сын Боярского занял его место в Госдуме

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал на избрание сына актера Михаила Боярского Сергея на пост главы ИТ-комитета Госдумы. Политик поздравил его и выразил уверенность, что комитет «выйдет на качественно новые обороты».

«Пост сдал! Пост принял!» - написал в своем Telegram-канале Хинштейн по случаю избрания Сергея Боярского главой думского комитета по информполитике.

«Поздравляю Сергея Михайловича — с таким высоким доверием. Мы работали вместе почти 5 лет и я не понаслышке знаю, насколько он ответственный, профессиональный, а главное - неравнодушный человек», - поделился врио губернатора Курской области.

Хинштейн заявил, что не намерен прерывать связь с родным комитетом. Он рассчитывает, что Боярский одно из ближайших выездных заседаний проведет на Курской земле. Также Хинштейн пожелал Сергею и товарищам по комитету удачи и сил.

«Это тяжелая, но чрезвычайно важная работа: особенно сейчас!» - заключил он.

Хинштейн работает в новой должности с 7 декабря. Он называл предложение президента возглавить Курскую область «в достаточной степени неожиданным».