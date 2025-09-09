«Несмотря на пережитые трудности, она нашла в себе силы»: Маргариту Симоньян поддержали после операции

Маргарита Симоньян получила поддержку после серьезной операции из-за тяжелой болезни. В своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров восхитился мужеством журналистки, решившейся рассказать общественности о заболевании, и пожелал ей восстановления.

Недавно в новом интервью Маргарита Симоньян сообщила, что у нее выявили тяжелую болезнь. Жена Тиграна Кеосаяна не стала называть диагноз, но уточнила, что ей предстоит операция на груди. Главный редактор RT решила сама рассказать все публике, чтобы исключить домыслы.

«За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция… Я посчитала, что я обязана прийти в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами», — призналась Маргарита Симоньян.

Многие поддержали журналистку, решившуюся рассказать о своей беде. Среди неравнодушных оказался и Рамзан Кадыров, который обратил внимание не только на ее силу, но и на помощь, оказываемую России в непростое время.

«Несмотря на пережитые трудности, она нашла в себе силы обратиться к людям, поделиться первыми словами и даже пошутить. Такое отношение к жизни может показать только по-настоящему сильный и мужественный человек. Маргарита Симоновна была и остается одной из самых ярких фигур, которая смело отстаивает интересы нашей страны, разоблачает ложь и искажения, защищает Россию в самых сложных условиях глобального давления», — заявил глава Чечни.

Политический деятель также пожелал Маргарите Симоньян как можно скорее восстановиться после хирургического вмешательства.

«Сегодня особенно важно выразить ей слова поддержки. Я искренне желаю Маргарите Симоновне скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья!» — заключил Рамзан Кадыров.

Напомним, с конца декабря 2024 года Тигран Кеосаян находится в коме, он также пережил клиническую смерть. Маргарита Симоньян тяжело переживает происходящее и ежедневно навещает супруга в больнице.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала о своем самочувствии после операции: «Все дальнейшее — исключительно в руках Господа».