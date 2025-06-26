Не смог пройти мимо: награжденный Владимиром Путиным студент погиб при попытке спасти девочку от дрона

В Курской области молодой человек, пожертвовал жизнью ради спасения девочки. Он пришел на помощь пострадавшей школьнице, но в итоге погиб сам, передает Ura.ru.

Студент Курского государственного университета (КГУ) Илия Гукежев год назад стал свидетелем удара украинского дрона по машине с людьми в Городище. В результате атаки выжила маленькая девочка. Парень сначала выбежал на улицу, чтобы поймать связь и вызвать скорую, а потом принял участие в спасении ребенка — перенес его в дом своей семьи.

Через некоторое время прогремел второй взрыв — удар пришелся по постройке, где находился Илья и девочка. В итоге студент погиб на месте, раненная украинским дроном девочка тоже умерла.

В дальнейшем поступок Ильи отметил президент России Владимир Путин. Он передал близким героя медаль «За спасение погибавших».

Ранее сообщалось, что вертолет Путина оказался в эпицентре отражения налета дронов ВСУ во время посещения главой страны Курской области. ПВО сбили 46 вражеских беспилотников.