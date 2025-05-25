Силы ПВО сбили в этом районе 46 беспилотников: вертолет Путина оказался в эпицентре отражения налета дронов ВСУ

Президент России Владимир Путин совершил визит в Курскую область. Местным военнослужащим пришлось не только защищать вертолет главы государства, но и отражать налет дронов ВСУ, передает Telegram-канал Readovka.

Командир дивизии ПВО Юрий Дашкин рассказал о том дне, когда российский лидер летал на встречу с волонтерами в Курской области. По его словам, когда вертолет Путина появился в регионе, то интенсивность атак БПЛА резко возросла.

«Мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента», — заявил Дашкин.

Российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. Всего они поразили 46 вражеских целей.

Ранее Путин назвал идиотами украинских бойцов, обстреливающих памятники ВОВ. Он прокомментировал действия ВСУ на встрече с волонтерами в Курской области.