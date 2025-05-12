Не появлялся на публике с 2023 года: похудевший на 20 кг генерал Суровикин возложил цветы на кладбище в Алжире

Генерал армии Сергей Суровикин, экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО, появился на публике спустя долгое время. С 2023 года о нем практически ничего не было слышно. Сейчас героя России заметили в Африке. О его возможном присутствие на континенте говорил генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, Сергей Викторович может выполнять функции военного советника.

Суровикин был замечен на военном кладбище в Алжире. Он вместе с другими служащими возложил цветы к памятнику по случаю 9 Мая. Внешне генерал сильно изменился. Видно, что экс-командующий в хорошей физической форме. Как пишет Царьград, Сергей Владимрович похудел на 15-20 килограммов.

Также фотографии, демонстрирующие хорошую физическую форму Суровикина, появились в Telegram-канале ZERGULIO🇷🇺 военкора Сергея Колясникова. На одной из них командующий поднимает штангу без верха — на теле военнослужащего видны мускулы.

Ранее сообщалось, что 32-летняя россиянка займет пост министра в Германии. Она будет курировать вопросы миграции в стране.