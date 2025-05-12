«Не понимаю выбор репертуара»: губернатор Севастополя отменил гастроли театра Вахтангова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене спектаклей театра Вахтангова. Это связано с тем, что часть из них поставил режиссер Римас Туминас, осудивший СВО.

«Принял решение об отмене спектаклей театра Вахтангова в Севастополе... Оказалось, что две из трех постановок, которые театр привез к нам, — режиссера Римаса Туминаса», - сообщил Развожаев в Telegram-канале.

Глава региона напомнил высказывания бывшего худрука театра после начала СВО и назвал его «предателем». Афиши театра сняли, деньги за билеты обещали вернуть.

«Не понимаю и не принимаю выбор репертуара для гастролей, который сделал действующий директор театра Вахтангова», - поделился Развожаев.

Политик пообещал объявить выговор руководству Департамента культуры и театра имени Луначарского. Он призвал следить за тем, кто и с каким репертуаром приезжает.

Туминас умер в Италии в 2024 году. Тело режиссера кремировали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отказались убирать арт-объект в виде кованого кресла с именем Туминаса.