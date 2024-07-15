В Петербурге отказались убирать арт-объект в виде стула с именем Римаса Туминаса

Власти Санкт-Петербурга отказались убирать арт-объект в виде стула с именем режиссера Римаса Туминаса, который до мая 2022 года был художественным руководителем Театра имени Вахтангова. Соответствующий ответ дал Комитет по культуре города на обращение правозащитного центра «Сорок сороков».

Он оказался в распоряжении издания «Абзац».

В Комитете не увидели причин для демонтажа кованого кресла. Как объяснили власти, арт-объект входит в единую композицию в Александровском саду.

Отмечается, что она посвящена театральным деятелям культуры, которые сотрудничали с «Балтийским домом».

«Принимая во внимание тот факт, что данные арт-объекты являются частью культурного пространства Александровского парка, имеют исключительно культурологический характер, демонтаж указанного в Вашем обращении арт-объекта считаем нецелесообразным», – объясняется в ответе.

Туминас умер в марте 2024 года в Италии. Тело режиссера кремировали.