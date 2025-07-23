«Не мечите бисер перед свиньями»: Захарова об отмене концерта дирижера Гергиева в Италии

В Италии отменили концерт российского дирижера Валерия Гергиева, запланированный на 27 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об активистах, сорвавших выступление народного артиста.

Дипломат, реагируя на случившееся, процитировала слова из Библии.

«Я просто хочу еще раз процитировать, там написано — «не мечите бисер перед свиньями», — сказала она в разговоре с Радио Sputnik, добавив, что это не оскорбления, унижения, а цитата из книги, признанной величайшей человечеством.

Захарова считает, что организаторы концерта оказались не способны принять талант дирижера. Она назвала Гергиева гением, которого кому-то посчастливилось увидеть и услышать.

Руководитель Большого театра собирался выступить 27 июля в итальянской Казерте. Предполагалось, что музыкант будет дирижировать оркестром Театра Верди из Салерно с участием артистов Мариинского театра. Но 21 июля стало известно об отмене концерта. Против решения властей региона пригласить Гергиева выступал министр культуры Италии, который посчитал, что дирижер из России «может подать неверный сигнал».