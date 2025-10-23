Не дают покоя: как прошла первая ночь бывшего президента Франции Николя Саркози в тюрьме

Осужденному экс-президенту Франции Николя Саркози приходится нелегко в тюрьме Санте, куда бывший глава государства прибыл 21 октября для отбывания пятилетнего срока. Как сообщает Daily Mail, другие заключенные не дают ему спать.

В материале издания говорится, что в первую же ночь пребывания в исправительном учреждении «опальный» бывший президент подвергся насмешкам за свой маленький рост. После того, как из соседней камеры в адрес Саркози прозвучали оскорбительные выкрики, туда нагрянули двое полицейских.

Также сообщается, что окно камеры Саркози выходит во двор, где постоянно шумно. Однако помимо этого, другие обитатели тюрьмы намерено мешают бывшему французскому лидеру спать.

Напомним, что Саркози был приговорен к пяти годам заключения за иностранное финансирование его предвыборной кампании в 2007 году. Во вторник утром экс-президент покинул свою резиденцию в Париже, чтобы отправиться в тюрьму.

Один из его сыновей призвал жителей города выйти на улицу и поддержать его отца. В итоге сотни парижан собрались в элитном районе столицы, где проживает Саркози с супругой, и у самой тюрьмы, чтобы проводить своего бывшего лидера.

Ранее мы писали о том, что Николя Саркози будет отбывать срок в одиночной камере площадью 11 квадрантных метров.