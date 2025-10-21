Бывший президент Франции Николя Саркози будет отбывать срок в одиночной камере площадью 11 кв. метров

Утром 21 октября бывший президент Франции прибыл в тюрьму Ла-Санте для отбывания пятилетнего срока по обвинению в иностранном финансировании его предвыборной кампании в 2007 году. Стало известно, в каких условиях будет содержаться экс-глава государства.

Само исправительное учреждение расположено под Парижем. Саркози поместят в одиночную камеру площадью 11 квадратный метров, где есть одно окно. Однако открывать его запрещено, сообщает ТАСС.

Также в камере будет находиться небольшой телевизор. Однако пользоваться мобильным телефоном заключенному Саркози нельзя. Впрочем, адвокаты бывшего французского лидера намерены добиться его досрочного освобождения.

По словам правозащитника, Саркози проведет за решеткой максимум три недели или месяц, поскольку апелляционный суд берет два месяца на то, чтобы вынести решение по ходатайству об освобождении.

«Средний срок рассмотрения дела в апелляционном суде Парижа составляет один месяц. Таким образом, в любом случае, даже если ничто не оправдывает это содержание под стражей, он пробудет там в течение месяца», — убежден адвокат.

Ранее мы писали о том, как парижане вышли на улицу, чтобы поддержать бывшего президента Франции Николя Саркози в день его отправки в тюрьму.