Назвавшая Путина президентом Украины телеведущая снималась в сериале с Прилучным

Украинская телеведущая Ольга Бутко, которая в прямом эфире назвала Владимира Путина президентом Украины, снималась в российском сериале «Мажор» с актером Павлом Прилучным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, в проекте она исполнила роль подруги Соколовского-старшего по имени Инга. О девушке известно то, что она родилась в Харькове и окончила Киевский университет Тараса Шевченко.

Во время учебы она подрабатывала фотомоделью и телеведущей, любила путешествовать. Журналисты нашли фото Ольги из России в 2012 году. Тогда она бывала в Москве на съемках, делилась кадрами Москва-Сити и Дома правительства Российской Федерации.

Кроме того, в ее соцсетях были фотографии из Крыма. Она вела микроблог на русском языке, но после начала специальной военной операции (СВО) перешла на украинский язык. Отмечается, что у девушки нет родственников в РФ.

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