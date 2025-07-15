Надеется, что такая ситуация больше не повторится: сотрудники Прилепина разгневали писателя накануне дня рождения

Сотрудники Захара Прилепина едва не лишились рабочего места из-за желания сделать начальнику приятно. Они в тайне организовали празднование юбилея писателя, но тот не оценил стараний подчиненных и чуть не уволил их.

Прилепин рассказал об этой истории во время пресс-конференции, передает Газета.Ru. По словам писателя, он случайно узнал о планах своих сотрудников, которые готовили юбилей. Захару позвонила его мама — она попросила купить платье на предстоящее событие.

Когда писатель догадался, что произошло и кто во всем повинен, то устроил взбучку подчиненным. Однако отменить празднование не получилось. Прилепин понадеялся, что в будем с ним не произойдет ничего подобного.

«Это был для меня шок. Я не хочу, без пафоса, водить хороводы вокруг себя. Ну 50 лет. Ну хорошо. Знаю, что кто-то ко мне хорошо относится, кто-то плохо. В общем, пришлось мне все это пережить. Шахназаров отдал огромный кинотеатр на «Мосфильме» на все это. Там меня чествовали, пили. Хорошо, я увидел много своих друзей и был этому рад», — рассказал автор.

Ранее Прилепин раскрыл, кто пытался его убить два года назад. Он завил о причастности президента Украины Владимира Зеленского к покушению.