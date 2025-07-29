«На СВО всем работы хватит»: красноярская чиновница нашла решение для уволенных из-за проблем с интернетом

Красноярская чиновница Екатерина Кузьминых посоветовала потерявшим работу из-за перебоев с мобильным интернетом жителям отправится на СВО. С таким предложением она выступила в комментариях под постом губернатора региона Михаила Котюкова.

Жители региона пожаловались, что мобильная связь не работает уже четвертый день. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков объяснил эти «временные ограничения» необходимостью усиления мер безопасности и «профилактики сетевых угроз». Однако, по словам сибиряков, такие меры создают серьезные трудности. Одна из женщин в комментариях под постом главы региона выразила обеспокоенность: «А как быть тем, кто на удаленке? Орион всех нагнул, люди работали с мобильного. Как быть, если проводной опять сдохнет? Люди работу потеряют».

На это сообщение ответила Екатерина Кузьминых, возглавляющая «Центр управления регионом» (ЦУР) Красноярского края.

«На СВО всем работы хватит», — написала она под постом Котюкова.

Жителям не очень понравилось предложение чиновницы. Они предложили Кузьминых вместо комментариев самой отправиться на СВО и попросили уволить госслужащую.

«Надеемся, что ваши коллеги и руководство смогут дать компетентную оценку вашим действиям и манере общения», — отметили красноярцы.

Ранее мать троих детей из Дагестана уехала на СВО вслед за мужем и служит радиосвязистом.