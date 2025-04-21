На музыкальном фестивале «Коачелла» разгорелся скандал из-за антиизраильских лозунгов: подробности

На музыкальном фестивале «Коачелла», который проходит в США, разгорелся скандал. Одна из групп-участников выступила с антиизраильскими лозунгами. Об этом сообщает Variety.

Перформанс организовал коллектив Kneecap из Ирландии. Музыканты во время концерта вывели на экран надпись о геноциде палестинского народа. Также они обвинили США в финансировании Израиля.

По данным издания, с похожими лозунгами выступил и британский дуэт Bob Vylan.

Отметим, что Израиль уже запретил въезд в страну двум британским депутатам, ссылаясь на то, что те распространяли антиизраильскую риторику.

Музыкальный фестиваль «Коачелла» - один из крупнейших в мире. Ежегодно его посещают тысячи человек, в том числе из России. В этом году в Калифорнию ради встречи с кумирами отправилась модель Мария Миногарова. В личном блоге она делилась восторгом от пребывания на мероприятии. В особенности ей понравилось выступление Леди Гаги.

Ранее стало известно, что США вывели из-под санкций жену Бориса Ротенберга Карину.