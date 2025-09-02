Дочь Орнеллы Мути рассказала о планах купить жилье в Москве и Санкт-Петербурге

Дочь итальянской кинозвезды Орнеллы Мути Найке Ривелли недавно заявила, что собирается получить российское гражданство. Более того, певица планирует приобрести жилье в Санкт-Петербурге и Москве.

Старшая дочь звезды итальянского кинематографа пояснила, что является наполовину русской — ее прабабушка по маме жила в Санкт-Петербурге. По этой причине Найке решила подать документы на получение гражданства РФ.

Ривелли добавила, что любит русскую еду, культуру, людей и ощущает себя наполовину русской.

«Я хочу больше путешествовать по России. Может быть, мы купим здесь дом. Не знаю, возможно, в Санкт-Петербурге или Москве. Или вообще и там, и там», — приводят ее слова «Известия».

Но, по словам певицы, на родине ее семью критикуют за поездки в Россию, что очень расстраивает Найке. Ривелли и ее родные чувствуют неприязнь со стороны итальянского народа. Знаменитость просит российское гражданство, чтобы прекратить травлю.

Напомним, в прошлом году Орнелла Мути посетила выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Знаменитость расстроилась на мероприятии, что не говорит по-русски.