«Мы должны быть такими же безжалостными»: Трамп сделал заявление после убийства украинки в метро

Президент США Дональд Трамп призвал к жестким мерам против преступности после убийства украинской беженки в метро.

Трамп отметил, что девушка была «зверски убита обезумевшим монстром», который был арестован уже 14 раз. По словам президента, нельзя позволять жестоким рецидивистам совершать преступления и сеять разрушения в США.

«Мы должны отвечать силой и мощью. Мы должны быть такими же безжалостными, как и они», — написал Трамп на своей страничке в X.

До этого глава Белого дома заявил, что кровь девушки «лежит на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму». В случившемся он обвинил бывшего губернатора Северной Каролины и «желающего стать сенатором» Роя Купера.

Напомним, девушка была убита во время поездки в метро в Северной Каролине. 34-летний Декарлос Браун-младший сел позади нее и трижды ударил ножом в горло. Его мотивы пока так и неизвестны. Похороны украинки прошли в городе Шарлотт 27 августа. Отец погибшей не смог присутствовать на траурной церемонии.