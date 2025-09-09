Почему отец жестоко убитой в метро США украинки не смог присутствовать на ее похоронах
© Freepik
Отец украинской беженки, убитой в метро в США, не смог присутствовать на ее похоронах в Северной Каролине из-за запрета на выезд.
Как сообщает New York Post, похороны 23-летней девушки прошли 27 августа в городе Шарлотт в Северной Каролине. Однако отец украинки не смог приехать на траурную церемонию — ему запрещено покидать Украину во время СВО.
«Ему пришлось остаться. Он не пришёл на похороны», — сказал сосед девушки.
Убийцей украинки оказался опытный преступник - 34-летний Декарлос Браун-младший. Известно, что у него диагностирована шизофрения.
Напомним, убийство произошло в одном из вагонов метро. Чернокожий мужчина сел позади украинки, неожиданно достал нож и трижды ударил ее в горло. Родственники очень тяжело переживают смерть девушки.