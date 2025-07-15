Молодая вдова Романа Старовойта сбежала с кладбища при появлении бывшей семьи

Близкие и коллеги экс-главы Курской области Романа Старовойта собрались на девятый день со дня смерти на кладбище. Почтила память чиновника его молодая жена Полина Копылова, но девушка сразу же покинула могилу, когда пришли бывшая супруга и дочери Романа.

Молодая супруга Старовойта упала на колени перед могилой на Смоленском кладбище и долго смотрела фото Романа. Полина долго плакала и обнимала крест, пока ее не успокоила мама. Женщина, по данным StarHit, что-то сказала дочке, и та резко вскочила и пошла к выходу.

Журналисты предположили, что мама сообщила Полине о приходе бывшей жены Романа и его дочерей: они вскоре появились у могилы и зажгли лампаду. С ними была и мама Старовойта.

Родные чиновники улыбнулись пришедшим на его могилу и вскоре покинули кладбище.

Старовойт познакомился с Копыловой в 2021 году. На тот момент она строила карьеру модели. Однако после переезда в Москву она стала помощницей своего возлюбленного. На этой должности Полина пробыла недолго. Предположительно, ей пришлось уволиться, так как госслужащим нельзя работать со своими партнерами.

Напомним, многие приняли Полину за возлюбленную экс-министра транспорта РФ, но оказалось, что он успел заключить с ней брак. Именно по этой причине девушку пригласили на опознание чиновника в день его смерти.