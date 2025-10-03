Министра культуры Литвы Игнотаса Адомавичюса попросили покинуть свой пост из-за вопроса журналиста про Крым

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс лишился должности после вопроса журналистов о том, кому принадлежит Крым. Об этом сообщает портал Delfi.

Во время одного из недавних интервью литовского чиновника спросили о принадлежности полуострова. Но глава ведомства отказался отвечать. Назвав вопрос «провокационным», он попросил не затрагивать эту тему.

«Есть грань, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах», — пояснил Адомавичюс.

Примечательно, что министр проработал на посту всего одну неделю. После резонансного интервью на него начали оказывать давление. Так, премьер-министр Литвы Инга Ругенене предложила Игнотасу покинуть кресло главы ведомства. После этого он сменил свою позицию по крымскому вопросу на проукраинскую, но уйти с занимаемой должности все же согласился.

