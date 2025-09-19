На семью актера Александра Калягина подали в суд из-за апартаментов в Крыму. Об этом сообщает mk.ru.

Жена Александра Калягина актриса Евгения Глушенко и сын Денис оказались ответчиками по делу о задолженности за апартаменты в Крыму, которые они покупали. На семью артиста подали в суд бывшие совладельцы комплекса апартаментов.

Дело в том, что еще на этапе строительства собственниками объекта в равных долях были Союз театральных деятелей РФ, председателем которого до недавнего времени был Александр Калягин, и украинская компания. В августе 2025 года новое руководство СТД лишило доли компанию и решило пересмотреть все сделки с недвижимостью, которые были заключены при Калягине. Тогда и вскрылся долг семьи артиста за апартаменты.

Адвокат Калягиных признает, что за семьей актера действительно остался долг, однако настаивает на том, чтобы требуемую сумму уменьшили из-за того, что в апартаментах был проведен дорогостоящий ремонт. Кому сейчас принадлежит недвижимость, не уточняется.

