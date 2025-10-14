ВСЕРЬЕЗ
Опубликовано 14 октября 2025, 15:19
1 мин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вспомнил, как Хиллари Клинтон отреагировала на смерть Муаммара Каддафи

Глава МИД РФ Лавров напомнил, как Хиллари Клинтон радовалась гибели Каддафи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вспомнил, как Хиллари Клинтон отреагировала на смерть Муаммара Каддафи

© Alexander Zemlianichenko/Associated Press/East News

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров вспомнил, как супруга экс-президента США Билла Клинтона Хиллари отреагировала на смерть ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Этим глава ведомства поделился в беседе с корреспондентами арабских СМИ, пишет RT.

Сергей Викторович напомнил, что бывшая госсекретарь США радовалась и даже аплодировала, когда наблюдала за гибелью Каддафи в прямом эфире. Он также отметил, что похожая участь ждала и экс-президента Сирии Башара Асада.

Поэтому, подчеркнул глава российского МИД, чтобы избежать угрозы физического уничтожения Асад в настоящий момент находится в Москве. Его вместе с семьей приняли в России на основании «гуманитарных соображений», добавил Лавров.

Ранее мы писали о том, как пользователи Сети вспомнили монологи сатирика Михаила Задорного о восприятие советской символики за границей. Причиной тому стало появление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Аляске в футболке с надписью СССР.