Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вспомнил, как Хиллари Клинтон отреагировала на смерть Муаммара Каддафи

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров вспомнил, как супруга экс-президента США Билла Клинтона Хиллари отреагировала на смерть ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Этим глава ведомства поделился в беседе с корреспондентами арабских СМИ, пишет RT.

Сергей Викторович напомнил, что бывшая госсекретарь США радовалась и даже аплодировала, когда наблюдала за гибелью Каддафи в прямом эфире. Он также отметил, что похожая участь ждала и экс-президента Сирии Башара Асада.

Поэтому, подчеркнул глава российского МИД, чтобы избежать угрозы физического уничтожения Асад в настоящий момент находится в Москве. Его вместе с семьей приняли в России на основании «гуманитарных соображений», добавил Лавров.

