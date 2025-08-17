Россияне вспомнили о монологе Задорнова после появления Лаврова в свитере СССР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров появился на Аляске в свитере с аббревиатурой СССР. После этого в Сети вспомнили монологи сатирика Михаила Задорного, обыгрывавшего восприятие советской символики за границей.

На одном из своих концертов юморист рассказал, как в Италии к нему подбежал местный житель и указал на его футболку с надписью «СССР».

«Как-то раз в Италии ко мне подбежал обрадованный местный житель и, указывая на мою футболку с надписью „СССР“, воскликнул с энтузиазмом: „О!“. Выяснилось, что на итальянском „СССР“ звучит как „Чи-Чи-Чи-Пи“», — приводит слова Задорнова Kp.ru.

Президент России Владимир Путин ранее в шутку назвал Сергея Лаврова империалистом после того, как тот приехал на Аляску в свитере с аббревиатурой СССР.

