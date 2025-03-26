Мэр Риги наградил учителя, который включал русским детям гимн Украины
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Мэр Риги Вилнис Кирсис наградил учителя, который издевался над учениками. Его жертвами были русские дети.
О своем решении Кирсис сообщил в социальных сетях. Удостоенный внимания мэра педагог уже успел стать героем скандала — он включал школьникам прямо в классе гимн Украины и заставлял их вставать, а все происходящее снимал на видео. Градоначальник оценил это по достоинству.
«Спасибо учителю Андрею Васильеву за строгую моральную позицию, которую он передает своим ученикам!» — написал он в блоге на платформе X.
Некоторые латвийские политики раскритиковали действия Кирсиса. Так, депутат Елгавской думы Андрей Пагор заявил, что тот «выкопал себе политическую могилу».
Ранее мы писали о том, что сбежавший за рубеж Шевчук обвинил россиян в «раболепии» и отругал «начальство».