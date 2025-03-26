Мэр Риги наградил учителя, который включал русским детям гимн Украины

Мэр Риги Вилнис Кирсис наградил учителя, который издевался над учениками. Его жертвами были русские дети.

О своем решении Кирсис сообщил в социальных сетях. Удостоенный внимания мэра педагог уже успел стать героем скандала — он включал школьникам прямо в классе гимн Украины и заставлял их вставать, а все происходящее снимал на видео. Градоначальник оценил это по достоинству.

«Спасибо учителю Андрею Васильеву за строгую моральную позицию, которую он передает своим ученикам!» — написал он в блоге на платформе X.

Некоторые латвийские политики раскритиковали действия Кирсиса. Так, депутат Елгавской думы Андрей Пагор заявил, что тот «выкопал себе политическую могилу».

Ранее мы писали о том, что сбежавший за рубеж Шевчук обвинил россиян в «раболепии» и отругал «начальство».