Сбежавший за рубеж Шевчук обвинил россиян в «раболепии» и отругал «начальство»

Российский певец и вокалист группы «ДДТ» Юрий Шевчук обвинил россиян в «раболепии» и заявил, что надеется на их скорое освобождение от этого недуга. Данное заявление прозвучало во время концерта коллектива в Берлине.

«Кто чем Родину считает. Я, например… Моя Родина — не начальство. Совершенно начальство. Это раболепие, я думаю, пройдет. Я надеюсь, что мы излечимся от этого всего происходящего», — сказал Шевчук.

Как следует из ролика, опубликованного в социальных сетях, вслед Шевчук привел сложную цепочку рассуждений о героях человечности, в которой сам немного запутался. В конце речи он отметил, что группа «ДДТ» «пытается заслужить» звание человека.

Своим монологом Шевчук сорвал жидкие аплодисменты слушателей.

Ранее 67-летний Шевчук заявил, что его песни стали символом России. Музыкант убежден, что после его смерти созданные им композиции будут жить в истории.