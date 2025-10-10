Мелания Трамп сообщила, что получила от Владимира Путина ответ на свое письмо

Супруга 47-го президента США Дональда Трампа Мелания сообщила, что получила ответ на свое письмо от главы российского государства Владимира Путина.

«Президент Путин получил мое письмо... Он письменно на него ответил, продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей, проживающих в России», — заявила первая леди США во время выступления в Белом доме, которое транслирует телеканал Fox News.

Напомним, что в августе этого года, во время визита Владимира Путина на Аляску для встречи с американским коллегой, Мелания Трамп передела через своего супруга послание президенту Российской Федерации. В своем письме она призвала защитить детей от конфликта на Украине.

Жена Дональда Трампа подчеркнула важность сохранения невинности нового поколения. Она также отметила, что защита детей выходит за пределы географии, власти и идеологии и служит интересам всего человечества.

Ранее журналисты засняли ссору президента США Дональда Трампа с женой Меланией в частном самолете.