Медведев заявил, что ИИ пока не может писать такие же посты в Telegram, как он

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что искусственный интеллект (ИИ) не в состоянии писать такие же публикации для Telegram-канала, как он сам. Об этом сообщает URA.RU.

Политик сделал заявление во время дискуссии «Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия».

Медведев признался, что активно использует технологии генеративного ИИ в своей работе. Но это не касается его популярного мессенджера.

«Да, я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. Но не при написании, естественно, постов в Telegram-канал. Он пока на такое не способен», — заявил Дмитрий Медведев в прямой трансляции.

При этом политик отметил, что пользоваться новыми технологиями полезно и интересно. Он добавил, что обращается к ним при подготовке различных материалов.

Напомним, что российские власти активно продвигают внедрение искусственного интеллекта в систему государственного управления. Стратегия делает акцент на цифровые платформы, такие как «ГосТех». Как отмечают эксперты, использование ИИ способствует повышению прозрачности работы чиновников и упрощает для граждан доступ к государственным услугам.

