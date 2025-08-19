«Маслица-то не подвезли?»: Путин принял в Кремле врио главы Коми Гольдштейна

Президент России Владимир Путин принял в Кремле врио главы Коми Ростислава Гольдштейна. Глава государства поинтересовался, не привезли ли ему «маслица».

На фрагмент разговора обратило внимание Ura.ru.

Путин и Гольдштейн обсудили развитие сельского хозяйства в Коми.

«На что я обратил внимание в этой связи: природные условия суровые в целом, а сельское хозяйство растет», - сказал президент.

Врио главы Коми сообщил о большом количестве уникальных продуктов в регионе, начиная от оленины, заканчивая Усть-Цилемским маслом. «Очень дорогой продукт», - заметил Гольдштейн.

На это Путин поинтересовался: «Маслица-то не подвезли?»

Врио главы Коми ответил, что «грешен», и пообещал исправиться.

Ранее Путин оценил подарок Лаоса в виде двух слонов и заявил, что животные «в хозяйстве пригодятся».