Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскрыл детали отношений между Илоном Маском и Дональдом Трампом в интервью журналистке New York Post Миранде Дивайн. По его словам, после публичной перепалки предпринимателя и экс-президента Маск сменил номер телефона и перестал отвечать на СМС.

Джонсон отметил, что пытался выступить посредником в конфликте и неоднократно связывался с Маском.

«Президент [Трамп] также был не против примирения», — добавил политик.

Однако попытки оказались безуспешными.

«Я отправил ему длинное сообщение, и затем его номер телефона сменился, потому что после разрыва [с Трампом] что-то случилось с его номером. Я понял, что отправлял это [сообщение] куда-то, и он так и не прочитал его», – поделился он.

В итоге Джонсону пришлось выходить на Маска через третьих лиц.

Спикер также рассказал, что администрация Трампа активно взаимодействовала с Маском при разработке масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов.

Напомним, что конфликт между Маском и Трампом вспыхнул в июне. Предприниматель раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ Трамп предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

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