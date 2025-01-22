Раскрыта стоимость отпуска супруги президента Украины Владимира Зеленского, Елены Зеленской на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, на время отдыха жена политика сняла номер в отеле Badrutt's Palace за 7,5 тысячи евро в сутки (более 770 тысяч рублей). Отмечается, что первая леди Украины для заселения использовала подставное имя – назвалась не Еленой, а Марией. Зеленская хотела отдохнуть тайно.

В гостиницу от трапа самолёта женщину доставили VIP-кортежем — с участием двух Mercedes-Benz V-класса для остальных и одного раритетного Rolls Royce Phantom VI для нее. Именно этот автомобиль отель предоставляет в качестве комплимента гостям их лучшего номера — просторного люкса «Санкт-Мориц» площадью 120 квадратов.

Примечательно, что до этого украинский блогер Игорь Мосийчук сообщил, что на горнолыжном курорте жена Зеленского остановилась в номере за 32 тысячи евро в сутки. Инфлюэнсер также опубликовал видео с прибытием первой леди Украины в Швейцарию.

Ранее бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень лиц, признанных террористами и экстремистами на территории России) рассказал, что Владимир Зеленский и его окружение говорят на русском языке.