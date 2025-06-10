Мария Захарова сообщила, что передаст подарок отцу Илона Маска от художников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова передаст подарок Эрролу Маску - отцу американского миллиардера Илона Маска. По словам дипломата, презент изготовили «выдающиеся художники».

Подробности узнало РИА Новости.

«Узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь, и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию», - сказала Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что подарок «небольшой». Передать подарок Захарова планирует на «Форуме будущего 2050» - Эррол Маск находится на нем вместе с сыном.

Издание пишет, что Захарова с улыбкой ответила на вопрос, кому именно предназначается подарок – Эрролу или Илону. На соответствующий вопрос журналистов она предложила гадать.

Эррол Маск выступает на форуме как спикер. Он отмечал, что слышал много слухов о России, но лично убедился, что Москва – «столица мира».