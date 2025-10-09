Лидера политической партии «Яблоко» Григория Явлинского требуют проверить на иностранное явление. Об этом в разговоре с «Абзацем» рассказал представитель общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев.

По его словам, поводом для расследования в отношении политика должны стать его русофобские высказывания в западной прессе и регулярные визиты в посольства продвигающих антироссийские взгляды государств.

«Такие поездки должны быть тщательно проверены. Совершенно очевидно, что он ездит туда не для обсуждения внутренних французских проблем или шатдауна в Штатах. Его визиты скорее направлены на оказание влияния на российскую политику, на дискредитацию нашей страны», — заявил Зайцев.

В связи с этим Явлинского необходимо проверить на предмет иностранного влияния, считает активист. Он также сообщил, что организация уже готовит соответствующее обращение в Министерство юстиции и в ближайшее время направит его.

