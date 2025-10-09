Глава ФПБК Бородин раскрыл гонорар Козловского за 45-минутное выступление на свадьбе

Глава ФПБК Виталий Бородин рассказал, что актер Данила Козловский зарабатывает 50 тысяч евро (примерно 4,8 млн рублей) за 45-минутное выступление на свадьбе. Эти данные ему передала помощница звезды «Экипажа».

В своем Telegram-канале Бородин опубликовал запись разговора с представительницей Козловского. Женщина поделилась, что свадьбы – это не формат актера, потому что он по своей природе замкнутый человек. Для гостей он может исполнить несколько песен и дополнить выступление театральными вставками. Обойдется все это молодоженам в 4,8 млн рублей.

По мнению Бородина, Данила Козловский вернулся в Россию именно ради многомиллионных гонораров.

«И вот карты сошлись, почему актер решил все-таки вернуться на Родину. Деньги — вот ответ на вопрос. В США видимо таких гонораров не было, вот и решил вернуться к обычному образу жизни, переобуться перед этим, и снова зарабатывать в России. <…> Как за 45 минут заработать на полквартиры в Подмосковье? Отвечает Козловский!» - написал Виталий Бородин.

Ранее Верховный суд встал на сторону Данилы Козловского в противостоянии с ФПБК.