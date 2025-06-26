«До тех пор, пока у власти Зеленский»: Прилепин назвал «беспочвенным мечтанием» близость перемирия на Украине

Писатель, политик и подполковник Росгвардии Захар Прилепин прокомментировал возможное заключение перемирия с Украиной. По его мнению, никаких перспектив в этом направлении сейчас не просматривается.

В беседе с aif.ru писатель объяснил, почему он не видит оснований для завершения СВО. Пока на Украине у власти президент Владимир Зеленский, мира быть не может, заявил Прилепин. С подачи нынешнего лидера соседнее государство накачивают праворадикальной идеологией.

«До тех пор, пока у власти Зеленский, пока Украину накачивают праворадикальной идеологией, пока у них миллионная армия, пока их поддерживает Европа. О каком перемирии мы вообще говорим? Это исключительно маниловские беспочвенные мечтания», — считает Захар.

Ранее украинский пленный рассказал о недовольстве в ВСУ из-за жены Зеленского. Бойцы не хотят умирать за дорогостоящие сумки супруги президента.