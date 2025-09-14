Летел в командировку: глава Минздрава Михаил Мурашко спас пассажира самолета в предынфарктном состоянии

Министр здравоохранения Михаил Мурашко спас мужчину в предынфарктном состоянии. Глава ведомства оказал помощь россиянину на борту самолета, передает Life.ru.

Мурашко летел из Москвы в Ханой в командировку. Во время рейса одному из пассажиров стало плохо. Мужчине в предынфарктном состоянии потребовалась экстренная помощь.

Глава Министерства здравоохранения отреагировал на случившееся и в течение часа лично стабилизировал состояние россиянина. Спасение пассажира попало на видео.

После вмешательства Мурашко мужчине стало значительно лучше. Он смог благополучно долететь до пункта назначения.

Ранее Владимир Путин отдал президентский самолет, чтобы вывезти из Китая больного раком мальчика. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.