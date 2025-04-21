Кто будет следующим Папой Римским: список основных претендентов

После смерти Папы Римского Франциска появился список возможных преемников. Как выяснилось, самому младшему из кандидатов 45 лет.

Микола (Николай) Бычок из Украины – неожиданная фигура среди претендентов на папство. В сан кардинала его возвел лично Франциск. Бычок служит в Австралии среди украинской диаспоры. Шансы на его избрание существуют, пишет издание crisismagazine.com - конклав нередко голосует за малоизвестных кандидатов.

Также следующим Папой Римским может стать кардинал из Конго Фридолин Амбонбо Бесунгу. Ему 65 лет, пишет Woman.ru, считается негласным лидером Африканской католической церкви.

Сильным претендентом является 67-летний Луси Антонио Тагле из Филиппин. Он был доверенной фигурой в близком окружении Папы Римского, владеет разными языками и легко устанавливает контакты.

Еще один претендент – 70-летний кардинал Пьетро Паролин из Италии. Он занимает пост госсекретаря Ватикана. Пользовался доверием умершего понтифика.

Протеже Папы Римского считает представитель Южной Америки, аргентинец Виктор Мануэль Фернандес. Возглавляет отдел Римской курии, который отвечает за частоту вероучения и морали.

Нового Папу Римского изберет конклав. Право выбора имеют 135 кардиналов. Процедура выбора проходит в виде закрытого голосования – любая связь с внешним миром на это время запрещена. Помещение откроют после выборов, которые состоятся в Сикстинской капелле. Победителю надо набрать минимум две трети голосов плюс один – исходя из 135 голосующих, это не менее 90 голосов. Если голосование не состоится, над капеллой пускают черный дым. В случае выборов запускают белый дым и звонят в колокола – традиция существует с 1274 года.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Папой Римским.