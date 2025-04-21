«Молился за его здоровье каждый день»: Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Папой Римским

21 апреля стало известно о смерти Папы Римского на 89-м году жизни после борьбы с двусторонней пневмонией. Никас Сафронов, который был знаком с ним, признался, что молился за здоровье Папы каждый день. В беседе с сайтом «Страсти» художник назвал смерть главы Римско-католической церкви «большой потерей» для всего мира.

«Когда я услышал, что папе стало плохо, молился за его здоровье каждый день. Для меня лично и для всего мира его уход — большая потеря. Я соболезную каждому. Он очень любил и уважал русскую культуру и хотел, чтобы европейцы лучше ее узнали. Я воспринимаю его благословение на проведение выставок в Европе как напутствие, одно из последних волеизъявлений», — сказал Никас.

Художник проникся симпатией к главе Римско-католической церкви. Понтифик покорил его своим открытым сердцем, широкими взглядами на мир и мудростью. По словам Никаса, он тяжело переживает его кончину.

За несколько недель до ухода из жизни понтифик провел встречу с Сафроновым и благословил его на проведение выставок в Ватикане и Европе. Несмотря на ухудшающееся здоровье, Папа Римский не отменил встречу, но перенес место проведения аудиенции из Апостольского дворца в Дом Святой Марфы.

«Папа Римский очень тепло принял меня. Вместо запланированных 20 минут встреча продлилась больше 40. Мы много говорили о российской культуре, понтифик поделился, кого из русских писателей он любит. В свою очередь, я попытался с не меньшей теплотой ответить на его доброжелательность — привез ему в подарок мои работы. Одна из них — с изображением первого места служения папы — была на станции МКС и выходила в открытый космос. Понтифик был тронут моим чутким вниманием», — рассказал художник.

По словам Сафронова, на данный момент неизвестно, состоится выставка или нет.