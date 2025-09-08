Киев обвинил оперный театр Британии в предательстве из-за концерта Анны Нетребко. Об этом сообщает Daily Mail.

11 сентября у Нетребко запланировано выступление в Королевском оперном театре. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный резко отреагировал на концерт российской певицы в Лондоне. Он назвал подобное решение предательством.

«Украинцам особенно больно видеть, как наш дорогой союзник приветствует Нетребко. Посол невероятно разочарован, он пытался поднять этот вопрос как с правительством, так и с Королевским оперным театром, но кажется, что никто его не слушает», — пишет источник.

Более 200 организаций Украины обратились в театр и в правительство с требованием запретить концерт Нетребко, однако власти не стали вмешиваться в происходящее.

Сама певица не комментировала скандал вокруг ее концерта.

