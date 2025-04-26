Хозяин держал на руках маленькую дочь: когда можно использовать нож для самообороны — рассказали в суде

Дело жителя Твери, ставшего жертвой нападения, стало основанием для разъяснения, когда можно использовать нож для самообороны, передает РИА Новости. Верховный суд рассказал, в каких ситуациях оно считается допустимым.

Житель Твери нанес ножевые ранения нескольким молодым людям, которые ворвались к нему домой с палками. На руках у мужчины при этом была малолетняя дочь. От полученных ранений хулиганы скончались.

Суд первой инстанции признал действия задержанного россиянина самообороной. Его оправдали. Затем дело жителя Твери рассмотрел Верховный суд. Он признал законным решение нижестоящей инстанции. Теперь суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений в похожих ситуациях.

Ранее в Верховный суд РФ обратился депутат Юрий Напсо. Поводом стало лишения народного избранника мандата.