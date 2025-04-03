«Изначально была дана неверная информация»: лишенный мандата депутата Напсо обратился в Верховный суд

Члены Госдумы РФ проголосовали за лишение Юрия Напсо из ЛДПР полномочий депутата. Бывший народный избранник считает, что оснований для подобного решения нет, и уже обратился в Верховный суд, передает РБК.

В беседе с журналистами экс-парламентарий заявил, что о нем была дана неверная информация. Решение о снятии депутатских полномочий было принято на основании того, что Юрий прогулял 200 дней.

«Изначально была дана неверная информация (главой комиссии Госдумы по регламенту — прим. ред.) Пинским и из-за этого все так пошло… Если депутатам скажут, что он 200 дней прогулял, конечно, депутаты так проголосуют», — поделился Напсо.

Сам бывший депутат утверждает, что отсутствовал в Госдуме без причины только 6 дней. Остальное время, по словам Юрия, он провел на больничном.

Ранее сообщалось, что россияне выступили против предложения зампреда комитета Госдумы по туризму Натальи Костенко. Она предлагала гражданам отказаться от отдыха за рубежом.