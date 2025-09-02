Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине на полях саммита ШОС. Перед деловой беседой глава РФ написал для себя шпаргалку, в которой указал первоочередные темы. Корреспонденту Kp.ru удалось заснять записи, сделанные политиком.

Из шпаргалки следует, что Путин хотел поднять в первую очередь тему Украины и поставок энергоресурсов из России. Владимир Владимирович посчитал важным указать собеседнику на то, что Киев придерживается террористического метода в осуществлении своей политики. Глава РФ имел в виду постоянные атаки ВСУ на энергетические объекты.

Таким образом, Путин обозначил перед премьер-министром Словакии позицию Украины. Соседнее государство вредит и своим союзникам, когда наносит удары, отражающиеся на поставках российских энергоресурсов в Европу.

