«Хочу пожелать им обрести то, что потеряли»: Мария Захарова обратилась к уехавшим из РФ артистам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ-2025 высказалась об уехавших из России артистах. Она пожелала им обрести Родину, так как это, по ее мнению, поможет найти себя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мария Захарова отметила, что есть великие артисты, которые остаются в России. А есть те, кто утратил связь со своей аудиторией. Они, как считает представитель МИД РФ, «потеряли себя».

«Не хочу комментировать их так называемый контент, но, наверное, хочу пожелать им обрести то, что они потеряли, обрести Родину, понять, где она. Что такое Родина? Это Отечество, твоя большая семья, корни, предки, памятники героям, история. <…> Вроде бы три года назад им был дорог пацифизм, но сейчас и с пацифизмом как-то стало напряженно», - поделилась Мария Захарова.

Государственный деятель также подчеркнула, что уехавшие звезды и иноагенты вынуждены сейчас менять программу и исключать из репертуара русофобские шутки, чтобы зарабатывать деньги.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин возмутился возвращением Лолиты на сцену.