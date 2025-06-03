«Где справедливость? У нас в стране вакханалия?»: Виталий Бородин возмутился возвращением Лолиты на сцену

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился, что Лолита Милявская все еще выступает на российской сцене после скандала с «голой» вечеринкой. В своем Telegram-канале политик напомнил о неподобающем поведении певицы и ее резких высказываниях в адрес соотечественников.

Виталий Бородин также не прошел мимо новости о получении российского гражданства Александром Реввой, который, по слухам, уезжал из страны. Глава ФПБК отметил, что такие «беглые» артисты, как певец и Лолита, сейчас «рулят» в России.

«Лолита вчера выступила с одной песней в Москве на ВТБ Арене. Впереди ее сольные концерты 6 июня в Москве и 13 июня в Красногорске. <…> Вчера Ревва получил российское гражданство, сегодня Лолита на ВТВ Арене выступает, в этот раз не ползает и не голая», — заявил Виталий Бородин.

Политический деятель также опубликовал кадры из архивного интервью оскандалившейся артистки, в котором она на украинском языке допустила оскорбляющие высказывания в адрес соотечественников. Лолита намекнула, что россиян «нужно использовать».

«Любительница сатанинских „голых“ вечеринок Лолита Милявская», — подписал видео политик.

Глава ФПБК возмутился происходящим в стране, когда поддерживающие РФ артисты оказались в «стоп-листе», в то время как «предатели» снова «на плаву»: «Где справедливость? У нас что, вакханалия в стране? Что происходит?»

Напомним, исполнительница хита «На Титанике» оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала Лолиту перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Сама певица называет происходящее «организованной травлей» со стороны общественников, которых «не интересуют реальные проблемы».

Ранее Лолита едва не угодила в новый скандал, когда резко высказалась о коллегах по шоу-бизнесу. Артистка заявила: «Облаченное в перья и стразы всегда имеет успех».