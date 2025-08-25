Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров: что известно о чиновнике

Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров. Об этом в ходе заседания правительства облправительства сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

На данный момент в отношении Базарова идут следственные действия, которые связаны с работой чиновника в Белгородской области. Там он занимался вопросами строительства.

С 2020 года Владимир Базаров занимал пост вице-губернатора Белгородской области, на котором курировал вопросы строительства. В начале февраля 2025 года его назначили на должность врио заместителя губернатора Курской области. До этого чиновник был замглавы Сургута, заместителем губернатора Севастополя.

Ранее Александр Хинштейн прокомментировал сообщение о том, что экс-глава региона Алексей Смирнов заключил сделку со следствием по уголовному делу о растрате. Политик в этой связи заявил, что не зря освятил кабинет после ухода с поста предыдущего губернатора.