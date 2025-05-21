Хинштейн отреагировал на шутку Путина о том, что он «хочет все побольше»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал на шутку президента России Владимира Путина. Напомним, на совещании в регионе глава государства сказал, что политика назначили врио губернатора, так как он «хочет все побольше».

Высказывание Путина прозвучало в ответ на ремарку курского чиновника о вхождении Сумской области в состав России.

«Поэтому Александра Евсеевича и выбрали, он тоже так хочет все побольше», - произнес президент.

Хинштейн прокомментировал шутку Путина. Он написал в Telegram-канале, что в Сумской области родился родственник и эта земля для него не чужая.

«Между прочим, мой дедушка - родом из Сумской области. Так что это земля для меня совсем не чужая», - рассказал врио губернатора.

Ранее Путин высказывался о военных ВСУ, обстреливающих памятники Великой Отечественной войны. «Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место, потому что идиоты», - заявил президент и отметил, что своими действиями, боевики показывают, кто они на самом деле.