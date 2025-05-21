«Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место»: Владимир Путин отметил умственные способности боевиков ВСУ

Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область для встречи с волонтерами. Во время беседы глава государства усомнился в умственных способностях бойцов ВСУ, которые атакуют регион, передает Telegram-канал Readovka.

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Целями боевиков становятся не только объекты инфраструктуры и жилой сектор, но и даже памятники Великой Отечественной войны.

По словам Путина, подобные действия не несут никакого смысла. Отсутствие логики в действиях врага показывает, кем он является на самом деле.

«Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место, потому что идиоты», — заявил президент РФ.

Ранее сообщалось, что украинская телеведущая назвала Путина президентом Украины. Осознав ошибку, она на секунду замолчала.