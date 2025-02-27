«Кэш и золото»: знакомые Зеленского рассказали, где прячет сбережения украинский президент

Украинский депутат Александр Дубинский рассказал, что президент Владимир Зеленский хранит свои денежные сбережения в наличных и золоте в Катаре, Омане и Саудовской Аравии. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Напомним, что Дубинский находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. Он сделал ряд заявлений, среди которых была информация о золоте Зеленского.

«Хранит деньги в форме кэш+золото в СА (Саудовской Аравии – прим. ред.), Катаре и Омане», — написал депутат со ссылкой на знакомых лидера Украины.

По его словам, входящие в близкий круг общения Зеленского знакомые говорят, что он считает себя лидером, который якобы объединяет Европу на фоне новой политики США. Еще он готов выйти на борьбу с новой администрацией Белого дома, но при условии поддержки Европы.

Дубинский также говорил о том, что люди из окружения президента избавятся от него, чтобы самим не попасть под удар.

Ранее мы писали о том, что вилла Зеленских в Тоскане заросла сорняками и рухнула в цене.