«Какая адская радость»: Мария Захарова прокомментировала реакцию Киева после крушений поездов в России

В Курской и Брянской областях РФ произошли крушения поездов. В обоих случаях, по данным СК, перед сходом состава с рельсов прозвучал взрыв. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что к случившемуся причастна Украина. А официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила злорадство, которое исходит от Киева после подрывов.

Дипломат поразилась реакции киевского режима. В беседе с журналистами ТАСС она отметила, что подобное злорадство говорит о болезненности украинских политических элит. Преодоление это болезненности, по словам Захаровой, является одной из целей специальной военной операции.

«Поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из целей СВО. Смотрите, какое злорадство, посмотрите, какая адская радость и у политических деятелей, общественных, и у тех, кого, видимо, этой идеологией заразили», — заявила представитель МИД РФ.

В результате крушения поезда в Брянской области погибли семь человек. Одной из погибших оказалась женщина-врач из Москвы. У нее остались двое детей и муж.