Двое ее детей госпитализированы: женщина-врач погибла в результате подрыва моста и крушения поезда под Брянском

Поезд потерпел крушение после подрыва моста в Брянской области. В результате случившегося погибли семь человек. Среди них — женщина-врач из Москвы, которая возвращалась домой вместе с детьми и мужем, передает mk.ru.

Журналисты выяснили, что москвичка ехала в первом вагоне, который пострадал больше всего. Женщина вместе с двумя детьми разместилась на нижних полках, а ее супруг — на верхней.

Когда поезд сошел с рельсов, то врач погибла. Ее дети получили травмы и попали в больницу. Глава семейства не пострадал. Позже он добрался до Москвы благодаря организованной перевозке.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали и обстоятельства крушения поезда. По словам главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, к случившемуся в Брянской области причастна Украина.